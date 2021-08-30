Россия предлагает провести встречу «квартета» по Ближнему Востоку на ГА ООН
- Reuters
Евстигнеева отметила, что Россия выступает за перезапуск прямых палестино-израильских переговоров.
«Призываем наших коллег по «четвёрке» положительно отреагировать на нашу инициативу по проведению в сентябре в Нью-Йорке министерской встречи на полях недели высокого уровня ГА ООН, а также консультаций в расширенном формате с участием региональных государств», — отметила дипломат.
Заместитель постпреда России добавила, что в настоящий момент в регионе сохраняется риск перерастания столкновений в приграничных районах сектора Газа в полномасштабные боевые действия.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявлял, что Россия рассчитывает провести встречу «Ближневосточного квартета» в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре.