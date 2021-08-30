Россия предлагает провести встречу «квартета» по Ближнему Востоку на ГА ООН

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона предлагает провести министерскую встречу «квартета» по Ближнему Востоку на Генеральной ассамблее ООН.

Евстигнеева отметила, что Россия выступает за перезапуск прямых палестино-израильских переговоров.

«Призываем наших коллег по «четвёрке» положительно отреагировать на нашу инициативу по проведению в сентябре в Нью-Йорке министерской встречи на полях недели высокого уровня ГА ООН, а также консультаций в расширенном формате с участием региональных государств», — отметила дипломат.

Заместитель постпреда России добавила, что в настоящий момент в регионе сохраняется риск перерастания столкновений в приграничных районах сектора Газа в полномасштабные боевые действия.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявлял, что Россия рассчитывает провести встречу «Ближневосточного квартета» в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре.