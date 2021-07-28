Встреча «Ближневосточного квартета» может состояться в сентябре

Россия рассчитывает провести встречу «Ближневосточного квартета» в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре, рассказал замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

В беседе с ТАСС он отметил, что ведётся работа над организацией встречи.

«Для нас принципиально важно активизировать работу международного «Ближневосточного квартета», который мы считаем неотъемлемым и единственно эффективным механизмом сопровождения ближневосточного урегулирования со стороны международного сообщества. Мы предлагаем провести максимально оперативно министерскую встречу квартета», — сказал замминистра.

По его словам, Россия считает, что получает позитивную реакцию со стороны партнёров в лице ЕС и ООН, в настоящее время российская сторона ведёт диалог с американскими представителями.

«Мы считаем, что удобной площадкой могла бы стать неделя высокого уровня в Нью-Йорке. Пока конкретных дат нет, но согласование этих вопросов ведется», — сказал Вершинин.

В мае Палестина призвала провести в Москве министерское заседание «Ближневосточного квартета».

«Квартет» включает в себя Евросоюз, Россию, США и ООН, задача объединения — консолидация усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.