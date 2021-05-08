Палестина призвала к созыву министерской встречи «квартета» в Москве

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Палестина призывает в скором времени провести министерское заседание «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, Евросоюз) в Москве. Об этом заявил палестинский посол в российской столице Абдель Хафиз Нофаль.
Палестина призвала к созыву министерской встречи «квартета» в Москве
  • Reuters

«Мы высоко ценим роль России в ближневосточном «квартете». Впервые за долгое время американцы согласились на проведение заседания «квартета» в онлайн-формате. Надеемся, что скоро возможно будет провести и министерскую встречу «квартета» в Москве или любом другом месте. Мы бы хотели, чтобы это прошло в Москве», — сказал он ТАСС.

Дипломат отметил, что встреча стала бы подспорьем для проведения международной конференции по ближневосточному урегулированию.

В апреле Россия во время телеконференции спецпредставителей «квартета» по ближневосточному урегулированию заявила о важности созыва заседания на министерском уровне.

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