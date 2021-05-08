Палестина призвала к созыву министерской встречи «квартета» в Москве
- Reuters
«Мы высоко ценим роль России в ближневосточном «квартете». Впервые за долгое время американцы согласились на проведение заседания «квартета» в онлайн-формате. Надеемся, что скоро возможно будет провести и министерскую встречу «квартета» в Москве или любом другом месте. Мы бы хотели, чтобы это прошло в Москве», — сказал он ТАСС.
Дипломат отметил, что встреча стала бы подспорьем для проведения международной конференции по ближневосточному урегулированию.
В апреле Россия во время телеконференции спецпредставителей «квартета» по ближневосточному урегулированию заявила о важности созыва заседания на министерском уровне.