Билл Гейтс спрогнозировал новые пандемии в мире
- AP
- © Jeff J Mitchell
«Хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов,... миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжёлых заболеваний», — цитирует Гейтса РИА Новости.
Основатель Microsoft также добавил, что существенная часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, также может быть использована для решения текущих глобальных медицинских проблем, к примеру, для создания вакцины от ВИЧ и эффективных прививок от туберкулёза и малярии.
Ранее Гейтс заявлял, что в 2022 году маловероятно появление нового, более заразного штамма коронавируса. Кроме того, он спрогнозировал снижение опасности коронавируса к лету текущего года.
Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.