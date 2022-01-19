Билл Гейтс спрогнозировал новые пандемии в мире

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что миру грозят пандемии намного страшнее коронавируса и призвал правительства выделить средства на борьбу с последующей глобальной вспышкой. Об этом пишет газета Financial Times.

«Хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов,... миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжёлых заболеваний», — цитирует Гейтса РИА Новости.

Основатель Microsoft также добавил, что существенная часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, также может быть использована для решения текущих глобальных медицинских проблем, к примеру, для создания вакцины от ВИЧ и эффективных прививок от туберкулёза и малярии.

Ранее Гейтс заявлял, что в 2022 году маловероятно появление нового, более заразного штамма коронавируса. Кроме того, он спрогнозировал снижение опасности коронавируса к лету текущего года.

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.