Билл Гейтс спрогнозировал снижение опасности коронавируса к лету 2022 года

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что число тяжёлых случаев заболевания коронавирусом и уровень смертности от COVID-19 должны резко упасть к лету 2022 года.

Об этом он заявил в ходе выступления на Новом экономическом форуме Майкла Блумберга.

Гейтс считает, что этому поспособствуют формирование природного и вакцинного иммунитета, а также лекарства от COVID-19 для орального применения, пишет РИА Новости.

По мнению Гейтса, благодаря этому уровень смертности от COVID-19 и доля тяжёлых случаев заболевания к «следующему лету» могут стать «даже чуть ниже, чем соответствующие уровни при сезонном гриппе».

При этом он отметил, что это возможно в том случае, если не появятся новые штаммы.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса длится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам в сочетании с непоследовательным применением мер общественного здравоохранения.