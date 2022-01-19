Замглавы МИД Рябков: Россия будет дипломатией добиваться невключения Украины в НАТО

Россия будет прилагать все дипломатические усилия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков во время выступления на дискуссии «Игра в три хода: удастся ли избежать цугцванга?» на площадке клуба «Валдай».

«Как уже было сказано сотни раз за последние несколько недель, я готов это лишний подчеркнуть, что мы видим угрозу того, что Украина станет более интегрированной в НАТО даже без приобретения формального статуса члена НАТО. Это то, что находится в центре интересов безопасности России. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать её по дипломатическим каналам», — сказал замминистра.

Он добавил, что проекты, направленные Вашингтону, предлагают найти дипломатическое решение по этой ситуации.

Как ранее заявили в Кремле, ситуация вокруг Украины остаётся весьма напряжённой, к эскалации приводят поставки оружия и манёвры со стороны НАТО.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.