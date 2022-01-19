Песков: манёвры НАТО приводят к росту напряжённости вокруг Украины
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«Что касается напряжённой обстановки на Украине, она действительно весьма и весьма напряжённая. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные манёвры, полёты авиации натовской и западноевропейских стран», — сказал он на брифинге.
Песков добавил, что именно эти действия приводят к росту напряжённости вокруг Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ожидает от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины.