В правительстве ФРГ заявили, что вступление Украины в НАТО пока не обсуждается

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.

«Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО. — RT) не обсуждается», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что действия НАТО подталкивают Украину к более агрессивной позиции во внешней политике.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в рамках телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном обсудил минувшие российско-американские переговоры в Женеве.