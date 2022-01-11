Посол России в Лондоне считает, что НАТО подталкивает Украину к более агрессивной позиции

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что действия НАТО подталкивают Украину к более агрессивной позиции во внешней политике.

«НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в некотором смысле занимать более агрессивную позицию. Нам этого не хочется», — заявил он в интервью Sky News.

Келин добавил, что российская сторона стремится снизить напряжённость в европейском регионе.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что обсудила с представителями НАТО подготовку «болезненных» санкций против России.