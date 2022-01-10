Вице-премьер Украины обсудила с представителями НАТО «болезненные» санкции против России
- Legion-Media
«Проинформировала сегодня партнёров из НАТО о напряжённой ситуации с безопасностью на местах», — написала Стефанишина в Twitter.
По её словам, «Россия пытается сдвинуть дискуссию, угрожая новой войной, не делая ни шага к мирному урегулированию в рамках минского или нормандского форматов».
Украинский вице-премьер добавила: «В комиссии Украина —НАТО подчеркнули, что на столе должен быть комплексный пакет сдерживания, включая «болезненные» санкции».
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Соединённых Штатов рассматривают возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции в Россию в случае её «вторжения» на Украину.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия знает, как отвечать на возможные новые санкции США, которые уже стали классикой.