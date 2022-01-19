Rzeczpospolita: канцлер Германии Шольц раскалывает единый фронт Запада против России

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Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что газопровод «Северный поток — 2» — это «коммерческий проект», который не следует смешивать с политикой, наносят удар не только внутри трансатлантического сообщества и самого ЕС, но и по единству правящей коалиции в Германии, пишет польский журналист Енджей Белецкий.
Rzeczpospolita: канцлер Германии Шольц раскалывает единый фронт Запада против России
  • AP

В статье для издания Rzeczpospolita он обращает внимание на то, что такая несостыковка позиций лишь может поощрить Москву к «очередным украинским завоеваниям», которые «слабый» Запад, скорее всего, оставит без наказания.

«Пока Джо Байден выстраивает единый фронт Запада, чтобы отговорить Кремль от вторжения на Украину, канцлер Германии предложил не включать строительство «Северного потока — 2» в пакет санкций, направленный против России. Это победа Владимира Путина», — пишет в Rzeczpospolita журналист Енджей Белецкий. 

В своей статье он объясняет, что это равнозначно разрыву договора, который в июле 2021 года с президентом США заключила канцлер Ангела Меркель.

Подробнее — в материале Ино ТВ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможность остановки газопровода «Северный поток — 2» является для США рычагом давления на Россию.

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