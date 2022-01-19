DPA: Генсек ООН предложил Меркель работу в структуре организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стать советником высокого уровня в структуре организации.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Как отмечается, Гутерриш направил письмо с предложением Меркель.

По данным агентства, «экс-канцлер ФРГ пока не дала ответ, однако в ООН не уверены, что она примет предложение».

Ранее появилась информация о том, что Ангела Меркель намерена написать автобиографию.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Меркель в связи с завершением её деятельности на посту канцлера ФРГ и выразил признательность за плодотворное сотрудничество.