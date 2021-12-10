Der Spiegel: Меркель напишет книгу

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель намерена написать автобиографию.

Как пишет Der Spiegel, участвовать в написании книги будет советница экс-канцлера .

«Канцлер не хочет рассказывать всю свою жизнь. Она хотела бы объяснить основные политические решения своими словами и опираясь на собственный жизненный путь», — отметила Бауманн.

Отмечается, что в книге будут описаны финансовый и миграционный кризисы, а также пандемия коронавируса.

Ожидается, что написание книги займёт два-три года.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму Меркель в связи с завершением её деятельности на посту канцлера ФРГ и выразил признательность за плодотворное сотрудничество.