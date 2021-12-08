Путин выразил Меркель признательность за плодотворное сотрудничество
- AP
«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире», — приводится на сайте Кремля текст телеграммы.
Путин также выразил надежду на продолжение дружеского общения.
Ранее стало известно об избрании депутатами бундестага социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии.