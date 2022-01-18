Посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в ходе беспорядков в Судане

Посольство России в Хартуме сообщило, что россиян среди пострадавших в результате протестов в Судане нет.

«Обстановка в Судане сложная, но контролируемая. По сообщениям разного рода источников, протестные акции продолжаются, есть погибшие... Российских граждан среди пострадавших и погибших нет», — приводит РИА Новости заявление.

По оценке дипломатов, россиянам в Судане ничто не угрожает.

3 января заведующий консульским отделом посольства России в Хартуме Георгий Амбарцумян сообщал, что обстановка в городе после объявления об уходе в отставку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука спокойная.