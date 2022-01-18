Посольство России в Судане приняло меры безопасности из-за ситуации в городе

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Посольство России в Хартуме приняло все необходимые меры по обеспечению безопасности дипломатического представительства.
Посольство России в Судане приняло меры безопасности из-за ситуации в городе
  • AP

«Имеют место протестные акции. По сообщениям разного рода источников, есть погибшие в ходе демонстраций. Отмечаем, что российских граждан среди пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение посольства. 

Отмечается, что дипломатическим представительством приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.

3 января заведующий консульским отделом посольства России в Хартуме Георгий Амбарцумян сообщал, что обстановка в Хартуме после объявления об уходе в отставку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука спокойная.

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