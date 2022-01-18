Посольство России в Судане приняло меры безопасности из-за ситуации в городе
- AP
«Имеют место протестные акции. По сообщениям разного рода источников, есть погибшие в ходе демонстраций. Отмечаем, что российских граждан среди пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение посольства.
Отмечается, что дипломатическим представительством приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.
3 января заведующий консульским отделом посольства России в Хартуме Георгий Амбарцумян сообщал, что обстановка в Хартуме после объявления об уходе в отставку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука спокойная.