Посольство России в Судане приняло меры безопасности из-за ситуации в городе

Посольство России в Хартуме приняло все необходимые меры по обеспечению безопасности дипломатического представительства.

«Имеют место протестные акции. По сообщениям разного рода источников, есть погибшие в ходе демонстраций. Отмечаем, что российских граждан среди пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение посольства.

Отмечается, что дипломатическим представительством приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.

3 января заведующий консульским отделом посольства России в Хартуме Георгий Амбарцумян сообщал, что обстановка в Хартуме после объявления об уходе в отставку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука спокойная.