Посольство России оценило обстановку в Хартуме после отставки премьера Судана

Заведующий консульским отделом посольства России в Хартуме Георгий Амбарцумян сообщил, что обстановка в Хартуме после объявления об уходе в отставку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука спокойная.

«Обстановка в Хартуме достаточно обычная для нынешних времён. Вчерашние заявления Хамдука об уходе как-то в положительную или отрицательную сторону не повлияли на местное население. Они как устраивали демонстрации примерно раз в неделю, так они их и продолжают», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в настоящее время «в связи с объявлением им об уходе в отставку никаких новых витков агрессии нет».

Представитель посольства уточнил, что никаких новых протестных акций не происходит. По его словам, угрозы для российского посольства нет.

Накануне премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что уходит в отставку. Хамдок объявил об этом в эфире национального телевидения на фоне политического кризиса в стране.