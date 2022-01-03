Посольство России оценило обстановку в Хартуме после отставки премьера Судана
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«Обстановка в Хартуме достаточно обычная для нынешних времён. Вчерашние заявления Хамдука об уходе как-то в положительную или отрицательную сторону не повлияли на местное население. Они как устраивали демонстрации примерно раз в неделю, так они их и продолжают», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что в настоящее время «в связи с объявлением им об уходе в отставку никаких новых витков агрессии нет».
Представитель посольства уточнил, что никаких новых протестных акций не происходит. По его словам, угрозы для российского посольства нет.
Накануне премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что уходит в отставку. Хамдок объявил об этом в эфире национального телевидения на фоне политического кризиса в стране.