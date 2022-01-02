Премьер-министр Судана объявил о своей отставке

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Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил, что уходит в отставку.

Хамдок объявил об этом в эфире национального телевидения на фоне политического кризиса в стране.

«Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то (время), что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее корреспондент RT побывал в Судане после военного переворота.

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