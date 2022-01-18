Постпред США при ООН рассказала о готовности добиваться «изоляции России»

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Соединённые Штаты обсудили вместе с партнёрами в ООН возможные действия в случае «эскалации ситуации вокруг Украины», заявила постоянный представитель США при ООН Линда-Томас Гринфилд.
Постпред США при ООН рассказала о готовности добиваться «изоляции России»
  • AP

«Если Россия совершит вторжение на Украину, это будет атакой на Устав ООН... Мы будем действовать в том числе и по линии Совбеза, Россия должна быть к этому готова. Мы уже провели в Нью-Йорке обсуждения с рядом коллег и союзников», — сказала она в онлайн-интервью The Washington Post, её слова приводит ТАСС.

Постпред добавила, что США в случае обострения будут добиваться того, чтобы Россия «почувствовала изоляцию» в дипломатическом плане.

«Они наложат вето на любую резолюцию в их отношении, но они будут полностью изолированы, и им придётся защищаться», — сказала она.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

Российское посольство в Вашингтоне также назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».

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