Генсек ООН Гутерреш призвал готовиться к следующей пандемии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе видеообращения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) призвал усилить мониторинг и разработать меры по быстрому реагированию в рамках подготовки к следующей пандемии.
Генсек ООН Гутерреш призвал готовиться к следующей пандемии
  • ©Houssam Shbaro/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш также отметил необходимость бороться с пандемией COVID-19 в справедливых и равных условиях.

Ранее Генсек ООН заявил, что мир далёк от задачи вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.

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