Генсек ООН Гутерреш призвал готовиться к следующей пандемии
- ©Houssam Shbaro/Anadolu Agency
- Gettyimages.ru
«Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения», — приводит РИА Новости его слова.
Гутерреш также отметил необходимость бороться с пандемией COVID-19 в справедливых и равных условиях.
Ранее Генсек ООН заявил, что мир далёк от задачи вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.