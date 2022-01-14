Генсек ООН заявил, что мир далёк от вакцинации 70% населения Земли от COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир далёк от задачи вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.

«Прошлой осенью ВОЗ обнародовала стратегию — вакцинировать 40% людей во всех странах к концу 2021 года и 70% — к середине этого. Мы далеки от этих целей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным.

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский прокомментировал заявление ВОЗ.

Также врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».