Инфекционист Вознесенский прокомментировал заявление ВОЗ об эндемичности COVID-19
- AP
«В случае пандемичных инфекций идёт лавинообразное распространение возбудителя, которое не всегда удаётся прогнозировать. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день всё-таки COVID-19 пока что относится к пандемичным инфекциям. Тем не менее есть вероятность, что рано или поздно всё устаканится и вирус станет вести себя более предсказуемо, как и другие возбудители ОРВИ», — заявил Вознесенский в интервью радио Sputnik.
Эндемичное заболевание является полностью предсказуемым, то есть располагается на определённой территории, с определёнными предсказуемыми волнами подъёма и снижения заболеваемости, пояснил он.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным.