Инфекционист Вознесенский прокомментировал заявление ВОЗ об эндемичности COVID-19

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Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский прокомментировал заявление ВОЗ о постепенном становлении коронавируса эндемичным.
Инфекционист Вознесенский прокомментировал заявление ВОЗ об эндемичности COVID-19
  • AP

«В случае пандемичных инфекций идёт лавинообразное распространение возбудителя, которое не всегда удаётся прогнозировать. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день всё-таки COVID-19 пока что относится к пандемичным инфекциям. Тем не менее есть вероятность, что рано или поздно всё устаканится и вирус станет вести себя более предсказуемо, как и другие возбудители ОРВИ», — заявил Вознесенский в интервью радио Sputnik.

Эндемичное заболевание является полностью предсказуемым, то есть располагается на определённой территории, с определёнными предсказуемыми волнами подъёма и снижения заболеваемости, пояснил он.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным.

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