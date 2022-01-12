В ВОЗ рассказали, что коронавирус постепенно становится эндемичным

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным.
В ВОЗ рассказали, что коронавирус постепенно становится эндемичным
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«Этот вирус находится на пути становления эндемичным», — приводит РИА Новости заявление Керкхове.

Она также сказала, что в настоящее время интенсивность заболевания и уровень госпитализаций остаются значительными.

«Омикрон», скорее всего, не последний штамм, о котором мы будем вам говорить. Так что у нас есть элемент непредсказуемости», — отметила Керкхове.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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