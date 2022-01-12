В ВОЗ рассказали, что коронавирус постепенно становится эндемичным

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным.

«Этот вирус находится на пути становления эндемичным», — приводит РИА Новости заявление Керкхове.

Она также сказала, что в настоящее время интенсивность заболевания и уровень госпитализаций остаются значительными.

«Омикрон», скорее всего, не последний штамм, о котором мы будем вам говорить. Так что у нас есть элемент непредсказуемости», — отметила Керкхове.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.