В Швеции ужесточают меры из-за ситуации с коронавирусом
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С 19 января число участников публичных мероприятий в стране не должно превышать 500, уточняет ТАСС.
Кроме того, на частных встречах разрешается собираться численностью не более 20 человек.
«И правительство, и наши экспертные органы на постоянной основе оценивают необходимость принятия мер», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен, добавив, что речь идёт о временных мерах.
Ранее стало известно, что Финляндия продлила ограничения на границе страны из-за пандемии коронавируса до 31 января.