В Швеции ужесточают меры из-за ситуации с коронавирусом

В Швеции ужесточают меры по борьбе с коронавирусом из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительственной канцелярии.

С 19 января число участников публичных мероприятий в стране не должно превышать 500, уточняет ТАСС.

Кроме того, на частных встречах разрешается собираться численностью не более 20 человек.

«И правительство, и наши экспертные органы на постоянной основе оценивают необходимость принятия мер», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен, добавив, что речь идёт о временных мерах.

Ранее стало известно, что Финляндия продлила ограничения на границе страны из-за пандемии коронавируса до 31 января.