Финляндия продлила ограничения на границе из-за COVID-19 до 31 января

Финляндия продлила ограничения на границе страны из-за пандемии коронавируса до 31 января. Об этом информирует МВД страны.

«Внутренний пограничный контроль будет продолжаться, и ограничения на въезд останутся в основном неизменными до 31 января», — говорится в сообщении ведомства.

Пограничный контроль в Финляндии был восстановлен 28 декабря.

Также были ужесточены правила въезда для вакцинированных граждан. При въезде в Финляндию они обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Ранее сообщалось о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией с 12 декабря.