Финляндия продлила ограничения на границе из-за COVID-19 до 31 января
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«Внутренний пограничный контроль будет продолжаться, и ограничения на въезд останутся в основном неизменными до 31 января», — говорится в сообщении ведомства.
Пограничный контроль в Финляндии был восстановлен 28 декабря.
Также были ужесточены правила въезда для вакцинированных граждан. При въезде в Финляндию они обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Ранее сообщалось о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией с 12 декабря.