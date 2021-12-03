В Финляндии подтвердили возобновление ж/д сообщения с Россией с 12 декабря

Движение поездов между Финляндией и Россией запустят с 12 декабря. Поезд «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом будет курсировать два раза в день в обоих направлениях.

Об этом сообщил финский оператор железных дорог VR.

«Поезд «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом начнёт курсировать с 12 декабря с понедельника по воскресенье два раза в день в обоих направлениях», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что пассажирское ж/д сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки возобновится с 12 декабря.