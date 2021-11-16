Россия возобновляет пассажирское ж/д сообщение с Финляндией с 12 декабря

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Пассажирское ж/д сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки возобновится с 12 декабря. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Россия возобновляет пассажирское ж/д сообщение с Финляндией с 12 декабря
  • РИА Новости

«С 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в сутки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки будут ходить две пары поездов с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее торговое представительство России в Финляндии анонсировало возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между странами с 12 декабря.

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё допустил возобновление ж/д сообщения с Финляндией для туристов к концу года.

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