Путин допустил возобновление ж/д сообщения с Финляндией для туристов к концу года
- РИА Новости
«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — приводит РИА Новости слова Путина во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Авиационное сообщение между странами уже восстановлено, подчеркнул президент.
Ранее торговое представительство России в Финляндии сообщило, что пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами планируется возобновить с 12 декабря.