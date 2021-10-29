Путин допустил возобновление ж/д сообщения с Финляндией для туристов к концу года

Между Россией и Финляндией могут возобновить туристический поток по железной дороге к концу 2021-го. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — приводит РИА Новости слова Путина во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Авиационное сообщение между странами уже восстановлено, подчеркнул президент.

Ранее торговое представительство России в Финляндии сообщило, что пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами планируется возобновить с 12 декабря.