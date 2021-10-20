Пассажирское ж/д сообщение с Финляндией планируется возобновить в декабре

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Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией планируется возобновить с 12 декабря.
Пассажирское ж/д сообщение с Финляндией планируется возобновить в декабре
  • © Игорь Самойлов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на торговое представительство России в Финляндии.

«ОАО «РЖД» и VR Group Ltd («Железные дороги Финляндии») с декабря планируют возобновить курсирование поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Есть предварительная договорённость с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее погранслужба Финляндии открыла пограничный переход и станцию Вайниккала для международного пассажирского сообщения.

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