Пассажирское ж/д сообщение с Финляндией планируется возобновить в декабре

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией планируется возобновить с 12 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на торговое представительство России в Финляндии.

«ОАО «РЖД» и VR Group Ltd («Железные дороги Финляндии») с декабря планируют возобновить курсирование поездов «Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Есть предварительная договорённость с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее погранслужба Финляндии открыла пограничный переход и станцию Вайниккала для международного пассажирского сообщения.