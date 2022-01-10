Власти Швеции скоро введут новые антикоронавирусные ограничения

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что власти страны с 12 января введут новые антикоронавирусные ограничения в связи с распространением COVID-19.

«Безусловно, ситуация ухудшилась. Распространение инфекции в Швеции находится на исторически высоком уровне... Я прекрасно понимаю, что эти два года были тяжёлыми для всех нас в Швеции. К сожалению, сейчас всем нам необходимы ещё усилия, чтобы остановить распространение инфекции», — цитирует её РИА Новости.

В соответствии с новыми правилами, заведения общепита должны будут закрываться не позднее 23:00. Также университетам рекомендуется перейти на дистанционное обучение, а все граждане «должны ограничить свои контакты».

Новые коронавирусные ограничения начали действовать из-за распространения штамма «омикрон» в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. В Англии пока продолжат действовать менее жёсткие меры.