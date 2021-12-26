Новые антиковидные меры начали действовать в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии
- AP
Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняется, власти административно-политических частей Соединённого Королевства решили запретить работу ночных клубов и ужесточить правила проведения массовых мероприятий.
Например, в Уэльсе их количество ограничено 30 людьми в закрытых помещениях и 50 — на открытом воздухе. В Шотландии 200 и 500 соответственно.
23 декабря сообщалось, что в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 119 789 человек.