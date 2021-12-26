Новые антиковидные меры начали действовать в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии

Короткая ссылка
Новые коронавирусные ограничения начали действовать из-за распространения штамма «омикрон» в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. В Англии пока продолжат действовать менее жёсткие меры.
Новые антиковидные меры начали действовать в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, власти административно-политических частей Соединённого Королевства решили запретить работу ночных клубов и ужесточить правила проведения массовых мероприятий.

Например, в Уэльсе их количество ограничено 30 людьми в закрытых помещениях и 50 — на открытом воздухе. В Шотландии 200 и 500 соответственно.

23 декабря сообщалось, что в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 119 789 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить