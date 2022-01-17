МИД России отверг заявления «экспертов-русофобов» из США о поставках оружия в Афганистан

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Министерство иностранных дел России отвергло комментарии «некоторых американских экспертов-русофобов» о якобы поставках российского вооружения Фронту национального сопротивления Афганистана в Панджшер.
МИД России отверг заявления «экспертов-русофобов» из США о поставках оружия в Афганистан
  • РИА Новости

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментарии об этом были опубликованы в соцсетях.

«Россия указывается как страна — производитель этого оружия. Выступаем решительно против подобных инсинуаций и, предвосхищая возможные последующие фейковые сообщения на эту тему, считаем необходимым заявить следующее. Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон», — говорится в её заявлении.

В Москве выразили уверенность, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий.

«Такой сценарий в корне противоречит интересам России», — подытожили в МИД.

Как ранее заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар, в Афганистане действует сопротивление против «Талибана»*, причём не только в Панджшере, но и в Кандагаре, и в районе Андараба провинции Баглан.

В сентябре Фронт национального сопротивления Афганистана отказался признать временное правительство, сформированное талибами.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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