Афганский дипломат рассказал о действующем движении сопротивления талибам в Афганистане

Короткая ссылка
В Афганистане действует сопротивление против «Талибана»*, причём не только в Панджшере, но и в Кандагаре, и в районе Андараба провинции Баглан. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар.
Афганский дипломат рассказал о действующем движении сопротивления талибам в Афганистане
  • Reuters

«Никто не ожидал, что так быстро талибы захватят страну и возьмут Кабул. В стране имелась более чем 50 тысячная армия, хорошо подготовленная и оснащённая, и было соглашение с США о том, что они нас должны были защищать, но они его не выполнили. (Экс-президент Афганистана Ашраф. — RT) Гани бежал, имея тайное соглашение с некоторыми талибами, он предал народ, который выбрал его президентом», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Он также рассказал, что талибам сдались 33 провинции Афганистана, кроме Панджшера. 

«У сопротивления там не было готовой армии и оружия для отпора талибам, но тем не менее Панджшер воюет, не сдается... народ там встал, идут митинги, с лозунгами «Долой талибов!». И митинги протеста населения идут уже не только в Панджшере, люди встали и в Кандагаре, и Андарабе», — добавил посол.

Агбар выразил уверенность в том, что «против талибов поднимется вся страна».

В сентябре Фронт национального сопротивления Афганистана отказался признать временное правительство, сформированное представителями радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить