Афганский дипломат рассказал о действующем движении сопротивления талибам в Афганистане

В Афганистане действует сопротивление против «Талибана»*, причём не только в Панджшере, но и в Кандагаре, и в районе Андараба провинции Баглан. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар.

«Никто не ожидал, что так быстро талибы захватят страну и возьмут Кабул. В стране имелась более чем 50 тысячная армия, хорошо подготовленная и оснащённая, и было соглашение с США о том, что они нас должны были защищать, но они его не выполнили. (Экс-президент Афганистана Ашраф. — RT) Гани бежал, имея тайное соглашение с некоторыми талибами, он предал народ, который выбрал его президентом», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Он также рассказал, что талибам сдались 33 провинции Афганистана, кроме Панджшера.

«У сопротивления там не было готовой армии и оружия для отпора талибам, но тем не менее Панджшер воюет, не сдается... народ там встал, идут митинги, с лозунгами «Долой талибов!». И митинги протеста населения идут уже не только в Панджшере, люди встали и в Кандагаре, и Андарабе», — добавил посол.

Агбар выразил уверенность в том, что «против талибов поднимется вся страна».

В сентябре Фронт национального сопротивления Афганистана отказался признать временное правительство, сформированное представителями радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.