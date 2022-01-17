В МИД России заявили о готовности ответить на шаги ФРГ по давлению на российские СМИ
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Об этом говорится в сообщении министерства, распространённом накануне переговоров глав МИД России и Германии.
«В случае если германская сторона не откажется от практики оказания давления на российские СМИ в ФРГ, оставляем за собой право принять ответные меры в отношении немецких СМИ, работающих в России», — отмечается в заявлении.
22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.
Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.