В МИД России заявили о готовности ответить на шаги ФРГ по давлению на российские СМИ

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если немецкая сторона не откажется от практики оказания давления на российские СМИ в ФРГ.

Об этом говорится в сообщении министерства, распространённом накануне переговоров глав МИД России и Германии.

«В случае если германская сторона не откажется от практики оказания давления на российские СМИ в ФРГ, оставляем за собой право принять ответные меры в отношении немецких СМИ, работающих в России», — отмечается в заявлении.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.