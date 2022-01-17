Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила России «подходящими мерами» против «Северного потока — 2»
- © Stefan Sauer/Dpa
- Legion-Media
Об этом сообщает РИА Новости.
«В случае дальнейшей эскалации со стороны России мы вместе с партнёрами примем подходящие меры», — заявила Бербок.
Генсек германской партии СДПГ Кевин Кюнерт ранее заявил, что запуск проекта «Северный поток — 2» нельзя связывать с политикой.
По его словам, постоянное упоминание газопровода в контексте российско-украинских отношений способно «похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом на глазу».
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».