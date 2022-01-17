Глава МИД ФРГ Бербок пригрозила России «подходящими мерами» против «Северного потока — 2»

Германия с партнёрами примет «подходящие меры» в отношении России и «Северного потока — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае дальнейшей эскалации со стороны России мы вместе с партнёрами примем подходящие меры», — заявила Бербок.

Генсек германской партии СДПГ Кевин Кюнерт ранее заявил, что запуск проекта «Северный поток — 2» нельзя связывать с политикой.

По его словам, постоянное упоминание газопровода в контексте российско-украинских отношений способно «похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом на глазу».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2».