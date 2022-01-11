В ФРГ выступили с заявлением о поддержке «Северного потока — 2»
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«Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — передаёт РИА Новости заявление Кюнерта.
По его словам, постоянное упоминание газопровода в контексте российско-украинских отношений способно «похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом в глазу».
Ранее Кюнерт сообщал, что запуск «Северного потока — 2» нельзя связывать с политикой и спорами о правах человека в России.
В начале января стало известно, что в Германии 60% граждан поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2».
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.
В ноябре сообщалось, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.