Facebook восстановил доступ к странице делегации России в Вене

Администрация соцсети Facebook после трёх дней блокировки восстановила доступ к странице делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности.

В настоящее время страница делегации доступна для пользователей.

Ранее дипломат сообщил, что обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать государство из-за блокировки страницы делегации.

В делегации отметили, что страница была заблокирована после постов о гарантиях безопасности. Роскомнадзор потребовал от компании Meta восстановить в Facebook доступ к странице.