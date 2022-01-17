Гаврилов обратился к ОБСЕ из-за блокировки страницы делегации России в Вене в Facebook

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать государство из-за блокировки в Facebook страницы делегации.

«Просим генерального секретаря Хельгу Шмидт поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу. Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку!» — приводятся слова Гаврилова в аккаунте делегации в Twitter.

Ранее стало известно о блокировке в Facebook официальной страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Дипломаты отметили, что страница была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.

Роскомнадзор потребовал от компании Meta восстановить в Facebook доступ к странице.