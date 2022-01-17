Гаврилов обратился к ОБСЕ из-за блокировки страницы делегации России в Вене в Facebook
«Просим генерального секретаря Хельгу Шмидт поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу. Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку!» — приводятся слова Гаврилова в аккаунте делегации в Twitter.
Ранее стало известно о блокировке в Facebook официальной страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
Дипломаты отметили, что страница была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.
Роскомнадзор потребовал от компании Meta восстановить в Facebook доступ к странице.