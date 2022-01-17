Песков заявил, что просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность беспокойств России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность беспокойств России.
Песков заявил, что просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность беспокойств России
  • © Petras Malukas
  • AFP

«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей», — сказал он.

По его словам, это также доказательство того, что не Россия является причиной нагнетания напряжённости.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что учения военных НАТО на территории страны продолжатся, необходимо сделать их более прозрачными.

3 января министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил во время визита в Нарву, что Россия представляет «реальную угрозу Европе и НАТО».

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