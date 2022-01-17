Глава МИД ФРГ заявила о желании Германии иметь стабильные отношения с Россией
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«Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», — цитирует её ТАСС.
Говоря о важных двусторонних темах, она перечислила науку, культуру, торговлю, возобновляемые источники энергии, борьбу с климатом.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок встретятся в Москве 18 января, они обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.
Сама Бербок отмечала важность сохранения диалога с Россией для разрешения кризисных ситуаций и недопущения эскалации.