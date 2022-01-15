Глава ОБСЕ Збигнев Рау намерен встретиться с Лавровым в Москве в середине февраля

Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау приедет в Москву в середине февраля, заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

«В середине следующего месяца — скорее всего, 15 февраля — председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Визит в Москву — обычная процедура председателя ОБСЕ во время председательства, связанная с тем, что Россия является в этой организации одним из важнейших государств-членов», — приводит его слова РАР.

Перед этим Рау посетит Украину, где встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также США, где проведёт переговоры с госсекретарём Энтони Блинкеном.

Ранее в российском МИД заявили, что министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Анналена Бербок встретятся в Москве 18 января, они обсудят российские предложения по гарантиям безопасности.

Сама Бербок отмечала важность сохранения диалога с Россией для разрешения кризисных ситуаций и недопущения эскалации.