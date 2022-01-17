Правительство Японии осудило ракетные испытания КНДР

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Япония осуждает ракетные испытания КНДР, представляющие угрозу как для государства, так и для всего международного сообщества, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Сегодня Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Подобные действия представляют угрозу не только для Японии, но и для региона и всего международного сообщества. Мы решительно осуждаем это», — цитирует Мацуно РИА Новости.

Официальный представитель правительства Японии отметил, что пока ещё не поступало информации об ущербе от ракетного пуска.

Ранее береговая охрана Японии проинформировала о запуске Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

По словам источника агентства Kyodo в правительстве, ракета упала вне исключительной экономической зоны страны.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создали кризисный штаб.

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