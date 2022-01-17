В Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР
Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве предупредили рыболовные судна о возможной опасности и рекомендовали им не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении.
В Токио выразили протест северокорейскому правительству в связи с запуском ракеты 14 января.
По данным агентства Kyodo, пуск осуществлялся железнодорожным ракетным полком.