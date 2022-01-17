В Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР

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Береговая охрана Японии сообщила о запуске Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве предупредили рыболовные судна о возможной опасности и рекомендовали им не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении.

В Токио выразили протест северокорейскому правительству в связи с запуском ракеты 14 января.

По данным агентства Kyodo, пуск осуществлялся железнодорожным ракетным полком.

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