Kyodo: ракетный запуск КНДР осуществлялся железнодорожным ракетным полком

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Ракетный запуск КНДР 14 января осуществлялся силами железнодорожного ракетного полка.
Kyodo: ракетный запуск КНДР осуществлялся железнодорожным ракетным полком
  • AP
  • © Lee Jin-man

Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается, цель ракетных учений заключалась в подтверждении боеготовности и усилении наступательного потенциала полка.

По данным агентства, в ходе испытаний были запущены две тактические управляемые ракеты, поразившие цель в Японском море.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении.

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