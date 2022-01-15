Kyodo: ракетный запуск КНДР осуществлялся железнодорожным ракетным полком
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Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как отмечается, цель ракетных учений заключалась в подтверждении боеготовности и усилении наступательного потенциала полка.
По данным агентства, в ходе испытаний были запущены две тактические управляемые ракеты, поразившие цель в Японском море.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении.