Kyodo: ракетный запуск КНДР осуществлялся железнодорожным ракетным полком

Ракетный запуск КНДР 14 января осуществлялся силами железнодорожного ракетного полка.

Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается, цель ракетных учений заключалась в подтверждении боеготовности и усилении наступательного потенциала полка.

По данным агентства, в ходе испытаний были запущены две тактические управляемые ракеты, поразившие цель в Японском море.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении.