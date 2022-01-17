В Японии создали кризисный штаб в связи с возможным запуском ракеты со стороны КНДР
«Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба», — сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
По словам источника агентства Kyodo в правительстве, ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.
Ранее береговая охрана Японии проинформировала о запуске Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
14 января агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о ещё одном пуске неопознанного снаряда со стороны КНДР в восточном направлении.