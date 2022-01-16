Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией

Вашингтон в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», — цитирует РИА Новости Салливана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает агрессивные заявления Вашингтона вокруг российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

Он добавил, что Москва настроена на продолжение диалога с США, но с целью достижения конкретного результата.

13 января глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.