Песков отметил агрессивные заявления США вокруг переговоров по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает агрессивные заявления Вашингтона вокруг российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, которые проходят в Европе.

«Мы в последние сутки, последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, это, конечно, вызывает у нас интерес. Хотя мы и понимаем, зачем это делается», — сказал Песков.

Первая за два с половиной года встреча Совета Россия — НАТО началась в Брюсселе 12 января.

Ранее состоялись российско-американские переговоры в Женеве.

В частности, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не вернётся к конфигурации до расширения на восток в 1997 году.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их членства в НАТО, если эти страны выразят такое желание.