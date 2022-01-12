Песков отметил агрессивные заявления США вокруг переговоров по гарантиям безопасности
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«Мы в последние сутки, последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, это, конечно, вызывает у нас интерес. Хотя мы и понимаем, зачем это делается», — сказал Песков.
Первая за два с половиной года встреча Совета Россия — НАТО началась в Брюсселе 12 января.
Ранее состоялись российско-американские переговоры в Женеве.
В частности, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не вернётся к конфигурации до расширения на восток в 1997 году.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их членства в НАТО, если эти страны выразят такое желание.