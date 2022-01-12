В Брюсселе началась встреча Совета Россия — НАТО

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Первая за два с половиной года встреча Совета Россия — НАТО началась в Брюсселе.
В Брюсселе началась встреча Совета Россия — НАТО
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Россию на заседании представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных России Александр Грушко.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла на заседание Совета Россия — НАТО в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

11 января замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что делегация страны отправляется на заседание Совета Россия — НАТО с реалистичными ожиданиями и надеждой на глубокий диалог.

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