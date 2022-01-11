Грушко рассказал об ожиданиях Москвы от заседания Совета Россия — НАТО

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Российская делегация отправляется на заседание Совета Россия — НАТО с реалистичными ожиданиями и надеждой на глубокий диалог, заявил замглавы МИД страны Александр Грушко.
Грушко рассказал об ожиданиях Москвы от заседания Совета Россия — НАТО
  • РИА Новости

«Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой всё-таки на то, что это будет серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Грушко, эти проблемы на протяжении многих лет «заматывались» странами альянса или рассматривались как несущественные.

«Как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности», — добавил он.

В заключение замглавы МИД России отметил, что в отношениях с альянсом наступает «момент истины».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог военного блока с Россией важен и нужен для недопущения конфликта в Европе.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее подчеркнул, что альянс должен сделать шаг навстречу предложениям  Москвы по гарантиям безопасности.

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