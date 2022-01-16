NYT: дипломаты России на переговорах «намекали» на перемещение ядерных ракет ближе к США

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Российские дипломаты на переговорах с представителями США и НАТО по безопасности «намекали» на возможность размещения ядерных ракет «ближе к американским берегам».
NYT: дипломаты России на переговорах «намекали» на перемещение ядерных ракет ближе к США
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на западных дипломатов, участвовавших в дискуссиях.

Как отмечается, напрямую о таких планах российские представители не заявляли.

Газета не уточняет, как именно эти намеки были выражены, а также о каких конкретно странах и территориях, расположенных «ближе к берегам США», идёт речь.

По данным издания, Россия может предпринять подобные шаги, если Запад не примет требования Москвы о гарантиях безопасности в Европе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает агрессивные заявления Вашингтона вокруг российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

Он добавил, что Москва настроена на продолжение диалога с США, но с целью достижения конкретного результата.

Дмитрий Песков также отметил, что Россия и США находятся на совершенно разных треках, что провоцирует обеспокоенность.

13 января глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.

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